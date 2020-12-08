Sağlık Bakanlığı Karantina Süresi Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye'de karantina süresi bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile düşürülmüştü. Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından karantina süresi hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Karantina süresi neden düşürüldü? İşte açıklama.

Karantina Süresi Neden Düşürüldü?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karantina süresi ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır.

Karantina Süresi Kaç Gün?

Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre, yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek. Yakın temaslı olanların, PCR testi negatif çıkması halinde 8 günde işe dönüşü sağlanacak.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Sizler karantina süresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!