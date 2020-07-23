Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs Testleri Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Bakanlık Türkiye’de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna dair iddialara yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs Testi Açıklaması

Açıklamada Türkiye’de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna dair iddiaların asılsız olduğu söylendi. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan, “Türkiye'de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığımızın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna” dair iddialar asılsızdır. Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir.

İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir.

DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90'ların üzerindedir."

BASIN AÇIKLAMASI

Bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan, “Türkiye’de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığımızın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna" dair iddialar asılsızdır. pic.twitter.com/BWjkPX2Az7 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 23, 2020

Koronavirüste Son Durum

22 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 222.402 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.545'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.244 toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu.