Sağlık Bakanlığından Omicron Varyantı Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantı ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni koronavirüs varyantına yönelik tarama programının başlatıldığı belirtildi. Açıklamaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Omicron Varyantına Yönelik Tarama Programı Başlatıldı

DHA'daki habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında meydana gelen varyantlar ve özellikle son dönemde ortaya çıkan Omicron, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizlerinin gerçekleştirildiği ve sonuçların uluslararası platformlarla paylaşıldığı açıklandı.

Türkiye'de genomik surveyans stratejisi ile ilk etapta örneklerde PCR gibi yaygın olarak kullanılan bir yöntemle nokta mutasyon taramasının yapıldığı belirtildi. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örneklerin sekanslama analizinin yapılması için Ankara'da yer alan Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderildiği ifade edildi.

Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türünün tespit edildiği belirtildi. Aktarılan bilgilere göre laboratuvarda elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.

roloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, konu ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Virüslerde meydana gelen mutasyonların ileri moleküler analizler ile izlenmesinin öneminin altını çizen Prof. Dr. Korukluoğlu, Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Alfa varyantının ilk çıktığı tarihten itibaren dünya genelinde ilk kez Türkiye'de uygulanan bir genomik surveyans modeli ile nokta mutasyon taramasının yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Korukluoğlu, şu anda da aynı şekilde Omicron'a yönelik bir tarama programının başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altı kişide Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu. Bakan Koca, tespit edilen vakaların bir tanesinin İstanbul'da, 5 tanesinin ise İzmir'de olduğunu söyledi.

Tespit edilen Omicron vakalarının hastane ihtiyacının olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" sözlerine yer vermişti.

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