Sağlık Bakanlığı Uyardı: Bu Sahte Sitelere Sakın Girmeyin!

Dolandırıcılar her aileye üç bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunacağı vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden bu konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yeni tip koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyaran bakanlık, iki bağlantı paylaşarak bu sahte sitelere girilmemesi gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Sağlık Bakanlığı Sahte Siteler Konusunda Uyardı

Bakanlık Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların her aileye üç bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunacağı vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj gönderdiğini belirten bakanlık, vatandaşların sahte sitelere tıklamaması gerektiğini açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmadığını ifade etti.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşları dolandırmaya çalışan iki web sitesi paylaşıldı. Vatandaşların paylaşılan bu iki bağlantıya kesinlikle tıklamaması konusunda uyarı yapıldı. Sahte siteler ile ilgili yapılan açıklamada, "Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

"Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, T.C. Sağlık Bakanlığı'na aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi. "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın" uyarısında bulunulan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 18 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 347.493 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 9.296'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısının 304.003 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.427 olduğu belirtildi.