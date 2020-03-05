Sağlık Bakanlığı Singapur'a Giden Mürettebatı Karantinaya Aldı

Singapur Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İstanbul'dan direkt olarak ülkeye gelen bir yolcuda Corona virüsü (COVID-19) tespit ettiklerini açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı, yaptığı araştırma sonrasında virüs taşıyan yolcunun İstanbul'da sadece 22 dakika kaldığını tespit etmişti. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı'ndan Singapur Uçağı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." dedi.

Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2020

TK54 sefer sayılı uçuşu yapan uçağın İstanbul'a döndüğü ve havalimanına inmesinin ardından gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği geçtiğimiz saatlerde açıklanmıştı. İstanbul Havalimanı'nda sadece 22 dakika kalan yolcunun isminin ne olduğu bilinmezliğini korumakta. Corona virüsü hızla yayılmaya ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk." demişti.