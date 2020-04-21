Sağlık Bakanlığından Sosyal Medya Uyarısı Geldi

Zor dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde Sağlık Bakanlığı sosyal medya hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık, bilim kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplar hakkında konuştu ve her hesabın paylaşımlarına güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakınmıştı. Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Ben rahatsız oldum, ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi" dedi. Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesap açan ve buradan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların suç işlediğini, bunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Twitter hesabından, "Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya üzerinden sahte bilim kurulu üyesi hesapları açıklaması yaptı

Resmi Sağlık Bakanlığı hesabı üzerinden sahte bilim kurulu üyesi hesapları hakkında uyarı yapılırken, gerçek hesaplar da paylaşıldı. Bilim kurulu üyesi olan değerli bilim insanlarının resmi Twitter hesapları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı, onaylı hesapların takip edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.