Sağlık Durumunuzu Takip Edebileceğiz Akıllı Dövmeler Geliyor

MIT ve Harvard’da çalışan bilim insanları Black Mirror benzeri bir teknolojiyi hayata geçirmeye hazırlanıyorlar. Araştırma ekibi, vücudunuzun sağlık durumunu takip etmenizi sağlayacak akıllı dövme geliştirdi.

Akıllı saatler, aktivite takip bileklikleri ve mobil uygulamalar. Sağlığımızı kontrol etmek için pek çok ek donanıma ihtiyaç duyuyoruz. Tabii, yakın zamanda çıkan ve ‘smart water bottle’ denilen akıllı şişeleri de unutmayalım. Fakat bu teknolojilerin hepsinin belli bir ömrü var.

MIT ve Harvard iş birliğinde geliştirilen akıllı dövmeler, sağlık izleme cihazlarına bambaşka bir boyut getiriyor. Dermal Abyss isimli proje biyoalgılayıcılı dövmeler üzerine yoğunlaşıyor. Sağlık sensörlerini derinize etkili bir şekilde yerleştiren ve herhangi bir güce veya kablosuz bağlantıya ihtiyaç duymayan akıllı dövmeler, vücut metabolizmasına göre renk değiştirerek kullanıcıya sinyal veriyor.

Akılı dövmede bulunan mürekkep, vücut sıvınızın kimyasal bileşimine tepki vererek kanınızın durumunu yansıtmaktadır. pH ölçen sensör mor ve pembe renkler arasında geçiş yaparken, glikoz ölçen sensör mavi ve kahverengi arasında değişiyor. Test aşaması henüz tamamlanmamış olan Dermal Abyss projesinde söz konusu mürekkep domuz derisi üzerine enjekte edilerek çalışılmış.

Örneğin; susuz kaldığınız zaman kolunuzda yeşil mürekkep belirirken, glikoz seviyeniz yükseldiğinde renk kahverengiye dönüşüyor. Uzmanlar akıllı dövmenin, sporculara, diyabet hastalarına ve pH seviyesini düzenli kontrol etmek isteyen insanlara yönelik olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, akıllı dövmeler UV ışıkları haricince görünmüyorlar. Akıllı telefon uygulaması ile entegre bir şekilde çalışan dövme, kullanıcıya beliren sembol ve renkler hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Ürünün, pazara yönelik mi olduğu yoksa yalnızca bilimsel araştırmalar için mi kullanılacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat satışa çıktığı takdirde, akıllı saatlerden ve bilekliklerden sıkılan insanlar için iyi bir seçenek olabilir.