Sağlık Sektöründe Yapay Zeka Devrimi Başlıyor

Teknoloji ve tıbbi bilimlerin bir arada kullanılma ihtiyacıyla birlikte bu alandaki yapay zeka devrimi de başlamış oldu. 80 milyon nüfusuyla tıp teknolojilerinin önemli bir pazarı olan Türkiye, yapay zeka kullanımının da merkez üssü olabilir.

Dassault Systèmes tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre 2030 yılına kadar tıbbi teknolojilerin tamamen yapay zeka odaklı olacağı düşünülüyor. Kişisel sağlığı yönetme konusunda önemli bir yere sahip olacak yapay zeka doktarları, kişilere özel tedavi yöntemleri ve reçeteler hazırlayabilecek.

ABD'li vatandaşlarla yapılan anketlerde ise yüzde 80'lik kesim ve daha fazlası bu teknolojilerin sağlık üzerinde etkili olacağına inanıyor. Hastalarla birebir iletişim kuracağı dile getirilen yapay zeka doktarları evde tanı uygulamaları, genomik, giyilebilir cihazlar gibi alanlarda hayatımıza girecek.

Ayrıca katılımcılara yönlendirilen sorular sonucunda başarılı bir sağlık hizmetinin yaşam kalitesini arttıracağına inanılıyor. Özellikle 18-34 yaş arası genç grubunun yüzde 37'si tıbbi teknolojilerin taşınabilir olmasının en önemlisi olduğunu söylüyor. Yine de yapay zeka ve sağlık alanının buluşması zaman alacak gibi gözüküyorken, yaşam kalitemizi değiştireceği garanti ediliyor.

Peki ya siz yapay zeka destekli bir robot doktora tedavi olmak ister miydiniz?