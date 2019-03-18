Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'nın Vizyon Tarihini Açıkladı

CGV Mars Group ile film yapımcıları arasında yaşanan kampanyalı bilet satışı krizinden etkilenen filmlerden bir tanesi olan Recep İvedik 6, nihayet vizyon tarihine kavuştu.

Daha önce yaptığımız haberde, Şahan Gökbakar’ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film’in, Recep İvedik 6’nın dağıtımı için United International Pictures (UIP) ile anlaştığını sizlerle paylaşmıştık.

Recep İvedik karakteri ile altıncı kez izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmin vizyon tarihini açıkladı.

Senaryosunu Gökbakar’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise kardeşi Togan Gökbakar’ın yaptığı Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Recep İvedik 6’nın konusuna dair bildiğimiz pek fazla bir şey yok; ancak Şahan Gökbakar filmin Afrika savanlarında çekildiğini ifade etti.

Fenomen haline gelen ve izlenme rekorları kıran seri, şu ana kadar toplam 255 milyon lira gişe hasılatı elde etti. Recep İvedik 6’nın ise serinin en fazla kazanç sağlayan filmi olması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda dijital yayın devi Netflix'in, Recep İvedik 6 için filmin yapımcısı Çamaşırhane Film'e 3.5 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. Gökbakar ise konu hakkındaki sessizliğini henüz bozmuş değil. Hatırlayacağınız üzere, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler Sazan Sarmalı, vizyona girmesinden sadece iki hafta sonra Netflix'te yayınlanmaya başlanmıştı.