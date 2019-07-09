Sahaya Mayo ile Girmeye Çalışan Wolanski ve Sevgilisi Hapse Atıldı

Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya mayoyla giren Kinsey Wolanski'nin Brezilya'nın kazandığı Copa Amerika Finali'nde de aynı eylemi denediği ancak yakalanarak sevgilisi ile birlikte bir süre gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Kinsey Wolanski'nin Hayali Suya Düştü

Geçtiğimiz ay Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Madrid'deki Şampiyonlar Ligi Finali'nde giydiği bir mayo ile sahanın ortasına dalan ve görevliler tarafından apar topar çıkarılan ​eski mayo mankeni Kinsey Wolanski, bu kez benzer bir gösteriyi Copa Amerika Finali için denedi.

Ancak planlar bu sefer tutmadı. Kinsey Wolanski ve YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy, Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Stada girerken fark edilmemek için kılık değiştirdikleri görülen çiftten Wolanski, Instagram hesabında paylaştığı hikayede Copa America Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.

Kinsey Wolanski Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "itiraf edeceğim, Copa America bu sefer sen kazandın. Ancak biz inanılmaz bir macera yaşadık. Stada girmek için 3 defa kılık değiştirdik fakat 20 güvenlik görevlisi tarafından yakalandık. Şu an hapisten çıktık ve Brezilya'nın tadını çıkarıyoruz."

Sizler Kinsey Wolanski'nin planının tutmaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!