Sahibinden 4,8 Milyar Dolara İngilizlere Satılabilir

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Sahibinden.com için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Marks & Mann şirketinin milyonlarca kullanıcısı olan internet sitesine 4,8 milyar dolar teklif ettiği dile getirildi.

Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’in haberine göre, yaklaşık 100 yıldır emlak sektöründe olan ve dünyanın en büyükleri arasında gösterilen İngiliz merkezli Marks & Mann, Sahibinden.com’u satın almak için harekete geçti. Bir süredir Sahibinden ve Marks & Mann arasında görüşmelerin devam ettiği aktarılırken, Marks & Mann’in teklifini 4,8 milyar dolara kadar yükselttiği belirtildi.

Ülkemizin ilk emlak sitelerinden biri olan Sahibinden.com, 2000 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Gayrimenkul ilanlarının yanı sıra vasıta, yedek parça ve ikinci el ürünlerin yer aldığı internet sitesi, 2018 yılında 44 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vererek, alanında ne kadar büyük olduğunu göstermişti. Platformda toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı ve kullanıcılar birbirine toplamda 220 milyon mesaj gönderdi. 2018’de Sahibinden.com’un mobil uygulamasının kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 26 arttı ve uygulama Apple Store’da 2018’in en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yer aldı. Sahibinden.com’da 2018 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. En çok emlak ilanı veren şehir İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti.

Bugüne kadar Türkiye'den yapılan en büyük internet sitesi satışı Yemeksepeti.com'a aitti. Yemeksepeti, 2015 yılında Delivery Hero şirketin 589 milyon dolara satılmış ve Türkiye'de yapılan girişim exit'lerinin yolunu açmıştı. Sahibinden.com'un bahsi geçen rakamlara satılması ise Türkiye için başka bir köşe taşını oluşturacak.