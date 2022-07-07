Sahibinden'de En Çok İlan Verilen Otomobiller Açıklandı

Sahibinden verilerinden hazırlanan Haziran raporuna göre ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobiller oldu. En çok ilan verilen otomobiller sıralamasında ise ilk sırayı Renault Clio aldı. Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ve Ford Focus takip etti.

En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İstanbul ve İzmir’in favori marka modeli Renault Clio, Ankara’nınki ise Ford Focus oldu.

İlçelere göre ilan verme sayılarında liderlik; İstanbul - Bağcılar, Ankara - Çankaya ve Gaziantep - Şehitkamil şeklinde sıralandı. En çok ilanı verilen Arazi/SUV & Pick-up markası yine Nissan oldu.

En Çok Bakılan Otomobil Markası ise Volkswagen Oldu

Rapora göre Haziran ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların %30’u 0 - 100.000 kilometre aralığında yer aldı. İlanların %24,8’si ise 300.001 - 500.000 TL aralığında satışa sunuldu.

Sahibinden'de Haziran ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in olurken sıralama Renault, BMW, Opel ve Fiat ile devam etti. Araçlar en çok gece 22:00 ila 23:00 saatleri aralığında incelendi ve ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 57 saniye oldu.