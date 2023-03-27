Sahibinden.com Hacklendi: 60 Milyon Kullanıcının Verileri Sızdırılıyor!

Son dönemlerde pek çok farklı marka hackerların kurbanı olarak veri sızıntılarıyla gündeme gelmişken bu kervana Sahibinden de katılmış gibi görünüyor.

Bir hacker forumu üzerinden yapılan paylaşım sonrası tespit edilen bu sızıntıya göre bir hackerın 100 teşekkür mesajı aldığı takdirde 60 milyon kullanıcıya ait verileri paylaşacağı belirtiliyor.

Henüz bu verilerin kaynağı ve doğruluğu tespit edilememiş olsa da olay hızla yayıldı ve Sahibinden kullanıcıları olaya dair şirketten yanıt bekliyor. Ele geçirildiği iddia edilen verilere göz atıldığında ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kurumsal hesaplara ait bir dizi verinin olduğunu görebiliyoruz.

Hacker Konuya Dair Bir Açıklama Paylaştı

Bahsi geçen hackerın yapmış olduğu paylaşım ise şu şekilde:

"Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesinin yaklaşık 60 milyon kullanıcısına ait ad soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi önemli verilerini paylaşıyorum. Yıllık 250 milyon dolar gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan kurumsal üyelere ait bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alıyor. Bu paylaşım altında 100 teşekkür mesajı alırsam tüm üyelerin verilerini paylaşacağım. 250 teşekkür mesajı alırsam sitenin kullanıcı verilerini sqlite formatında paylaşacağım. Şifreler SHA1 algoritmasıyla şifrelenmiş, dolayısıyla şifreleri kırmak için maden çiftliğine (birçok ekran kartının bulunduğu sistem) ihtiyacınız olabilir. Bu verileri neden ücretsiz paylaşıyorum? Geçen yıl Antalya'da baktığım evin fiyatı bu site yüzünden dolar bazında ikiye katlandı! Artı, güvenlik açıklarını ücretsiz olarak ifşa edebileceğimi söyledim ama e-postamı okudular ve umursamadılar. Güvenlik açısından bu kadar rezil bir site görmedim.”

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