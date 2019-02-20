Sahibinden.com'dan 4,8 Milyar Dolar İddialarına İlişkin Açıklama

Bugün erken saatlerde Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Sahibinden.com için müthiş bir haber ortaya atılmıştı. Ulusal bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde, Sahibinden’in 4,8 milyar dolar karşılığında İngilizlere satılacağı söylenmişti. Sahibinden, sosyal medyanın gündemine düşen iddialar hakkında açıklama yayınlandı.

2000 yılında kurulan ve Türkiye’nin gayrimenkul satışı konusunda en büyük ilan sitesi haline gelen Sahibinden, gayrimenkulun yanı sıra vasıta ve ikinci el eşya satışı konusunda da çokça kullanılan internet sitelerinin başında geliyordu. Her yıl on milyonlarca kişinin ziyaret ettiği internet sitesinin satılacağı iddiaları ise bugün sabah saatlerinde ortaya atılmıştı.

Sahibinden.com’un İngiliz merkezli Marks & Mann isimli emlak şirketine 4,8 milyar dolar karşılığında satılacağı söylenen haberler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.” denildi.