Sahibini Zengin Edecek Bilgisayar: Asus Zephyrus ROG G14 #CES2020

CES 2020'de tanıtılan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sahibini zengin edebilecek olan bir dizüstü bilgisayara yakından bakıyoruz. Asus Zephyrus ROG G14 inceleme videosunda RYZEN 4000 işlemciye sahip ve arka kapağındaki ledli tasarımla dikkatleri üzerine çeken Asus'un yepyeni dizüstü oyuncu bilgisayarını yakından inceliyoruz.

İnceleme videosunda Asus Zephyrus ROG G14 teknik özelliklerini ekran detaylarını ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Hemen aşağıda yer alan videodan Asus Zephyrus ROG G14'ün tüm teknik özelliklerini ve sahibini nasıl zengin edebileceğini öğrenebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

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