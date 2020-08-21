Sahte AnTuTu Benchmark Uygulamaları Tehlike Saçıyor!

Google, bu yılın başlarında AnTuTu’nun benchmark uygulamaları dahil Play Store’dan bir dizi uygulamayı kaldırdı. Bu uygulamalar kullanıcıların cihaz performansını test etmelerine izin veriyor. Google kötü şöhretli Cheetah Mobile ile olan işbirliği nedeniyle araçlara sert önlemler aldı. AnTuTu APK’sını yüklemeye çalışan kullanıcıların oluşabilecek tehlikeler hakkında uyarılarla karşılaştığı noktaya ulaştı. Tüm bunlara rağmen, Play Store’dan AnTuTu kıyaslama uygulaması olduğunu iddia eden uygulamaları indirmiş olabilirsiniz ancak bu sahteler gerçek işini yapmıyor.

Sahte AnTuTu Benchmark Uygulamaları Google Play Store'da!

Mart ayından kaldırılmasından bu yana Google Play Store’da klonlar türemeye başladı. Basit bir şekilde AnTuTu ve kıyaslama gibi kelimelerin aratılması sonuç sayfalarını listeliyor, doğrudan AnTuTu logosunu çalan veya ufak değişiklikler yapan uygulamalarla karşılaşılıyor. Bu uygulamaların çıkmasının iki nedeni olabilir; Birincisi, Play Store ekibi tarafından henüz fark edilmemiş olmamaları. İkincisi, AnTuTu’nun kendi uygulamalarının uyguladığı politikaları ihlal etmemiş olmaları. Google, bu klon, sahte AnTuTu benchmark uygulamalarını Play Store’da neden tutuyor, nasıl izin veriyor bilinmiyor. 2018’de Fortnite klonları ortaya çıktığında Google hareket geçmişti, bu kopyalar için de aynı şey yapılacaktır diye düşünüyoruz.

AnTuTu Benchmark Uygulaması İndir

Şimdilik, gerçek AnTuTu Benchmark uygulaması şirketin web sitesi ve doğrudan APKMirror’dan indirilebiliyor. Yine de yüklemenizi tavsiye etmiyoruz; gizlilik dışında karşılaştırma uygulamaları gerçek dünya performansını doğru bir şekildee yansıtmıyor ve ortalama kullanıcılar için çok yararlı bir ölçüm değil.