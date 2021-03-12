Sahte Araba Bayilerine Dikkat: Renault Uyardı!

Otomotiv sektörünün devlerinin adını kullandığı tespit edilen sahte araba bayileri hakkında Renault'tan uyarı geldi. Şirketin yetki verdiği bayilerin haricinde İstanbul'da iki adet daha sahte bayisi olduğu ortaya çıktı. Bu bayiler, yetkisi olmadığı halde Renault ve Dacia markasını kullanarak satış yaparak araba satın almak isteyen vatandaşları dolandırıyor.

Sahte Araba Bayileri Büyük Tehlike Oluşturuyor

Otomotiv sektörünün devlerinin ismini kullanarak insanları tuzağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar hakkında Renault önemli açıklamalarda bulundu. Gazete Vatan'daki habere göre Renault'un yetki verdiği bayiler dışında İstanbul'da iki tane daha sahte bayi tespit edildi. Silivri ve Çatalca'da yetkisi olmadığı halde Renault ve Dacia markasını kullanarak satış yapıldığı öğrenilen sahte bayiler için yasal yollara başvuruldu.

Renault'un yaptığı araştırmalar, bu tür dolandırıcılıkların başta internet sitesi olmak üzere birbirinden çeşitli yöntemlerle yapıldığını gösteriyor. Dolandırıcılar aslında var olmayan bir arabayı gerçekte varmış gibi göstererek araba satın almak isteyen kişileri ağına çekiyor. İnsanları tuzağa düşürmek isteyen dolandırıcılar, bayilerinin tanıtımı için reklam ve ilanları içeren çeşitli pazarlama yöntemlerine başvuruyor.

Bu tür sahte kuruluşları tespit etmek sanılanın aksine oldukça basit çünkü bu tür kuruluşlar genellikle profesyonellikten oldukça uzak bir web sitelerine ve e-posta adreslerine sahip oluyor. Araba vaatleri ile dolandırıcılık yapan dolandırıcılar, örneğin Renault'un resmi e-posta adresini kullanmak yerine gmail uzantısını kullanıyor.

Renault'un sahte olduğunu vurguladığı bu siteler, insanları sahte kampanyalarla tuzağa düşürüyor. Renault, kamuoyuna yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: