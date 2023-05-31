"Sahte Ay" Adı Verilen Yeni Bir Uydu Keşfedildi!

Gökbilimciler Dünya'nın yörüngesinde dönen bir yarı-ay ya da daha farklı bir deyişle "sahte ay" keşfettiler.

Daha yakından bakıldığında, aslında 2023 FW13 adlı bir asteroitten ibaret olan bu ayın Dünya'nın yörüngesinde dönmediği ortaya çıktı. Öyle ki normal şartlarda Güneş'in yörüngesinde dönüyor olsa da yörünge izi onu M.Ö. 100'den beri gezegenimize yakın tutuyor.

2023 FW13 sadece 10-15 metre genişliğinde, kabaca beş katlı bir bina büyüklüğünde ancak ilginç yörünge izi ve önümüzdeki 1500 yıl boyunca Dünya'ya yakın kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle gözlemciler arasında oldukça heyecan yarattı.

Geçmişte de Olası Uydular Keşfedilmişti

Bu gökbilimcilerin gezegenimizin yakınında olası bir yarı-ay tespit ettikleri ilk olay da değil. Aslında geçmişte gökbilimcilerin gezegenimizin yörüngesinde ikinci bir ay bulduklarına inandıkları birkaç buluş oldu ancak pek çok kişinin 2023 FW13 olarak adlandırmaya başladığı Dünya'nın sahte uydusu, şimdiye kadar keşfettiğimiz yarı-aylar arasında en uzun süredir var olanı.

Gezegenimize yerçekimsel olarak bağlı olmamasına rağmen, Dünya'nın yarı-ayı gezegene gerçekten çok yakın duruyor ve bazıları gelecekte derin uzay görevlerini başlatmak için bile yararlı olabileceğine inanıyor.

Dünya merkezli ikinci bir uydu arayışı onlarca yıldır devam ediyor, şüphesiz bu arayış kısmen Satürn ve Jüpiter'in yörüngesinde dönen yeni uyduların keşfedilmesinden kaynaklanıyor.