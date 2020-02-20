Sahte Ballar, Stoklar Erisin Diye Bakanlık İzniyle Satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklama ile geçtiğimiz günlerde yayınladığı sahte bal genelgesinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğe eklenen bir geçici maddeyle, firmaların stoklarında bulunan ve bugüne kadar piyasaya süremedikleri sahte balları bu yılın sonuna kadar halka satabilmeleri için devlet eliyle özel bir hak tanındı.

Bakanlık 19 Şubat 2020 itibarıyla Türkiye'de sahte bal olarak bilinen ürünlerin satışını tamamen yasaklamıştı. Buna rağmen aroma vericilerle bal, pekmez ve peynir ürünleri yüklü stoklarla çeşitli şirketlerin depolarında duruyordu. Bunlara ödenen paraların boşa gitmemesi adına harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimli satışa bir süreliğine onay verdi.

İçerikleri sebebiyle halk sağlığını tehdit eden ürünler, orijinal ürünlerden çok daha ucuza satıldıkları için dar gelirli vatandaşlar tarafından tercih ediliyorlardı. Sağlık problemlerinin önüne geçmek adına harekete geçen bakanlık, bu tür yan ürünlerin satışını tamamen yasaklama yoluna gitmişti.

Yeni yönetmeliğe göre, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla artık üretilemeyecek. Ancak yönetmeliğe 'uyum zorunluluğu' başlığıyla eklenen geçici maddeyle, bugüne kadar üretilen sahte balların 31 Aralık 2020 tarihine kadar, yani bu yılın sonuna kadar piyasada satılmasına yasal izin verildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre tüketiciler, "Sahte ballar sağlığa zararlı değilse niçin üretimi yasaklandı. Sağlığa zararlı olduğu için üretimi yasaklandıysa tezgahlardaki sahte ballar niçin piyasadan toplanmayıp halkın tüketmesine izin verildi?" sorularına yanıt arıyor.