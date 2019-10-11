Sahte Banka Siteleri ile Milyonlarca Liralık Vurgun Yapan Çete Tutuklandı!

Hızlı ve bilinçsiz bir şekilde artan internet kullanımı, dolandırıcılar için yeni bir gelir kapısı haline gelmeye başladı. Sahte banka internet siteleri ile yüz bin kişinin hesabını ele geçiren ve milyonlarca liralık vurgun yapan çete yakalanarak tutuklandı.

Yüz Bin Kişiyi Oltaya Düştü

Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan ihbarları değerlendirerek suçluların peşine düştü.

Olay hakkında soruşturma başlatan emniyet ekipleri, gelen şikayetlerin ortak noktasını buldu. Yapılan incelemelere göre hesaplarındaki paranın boşaldığını gören vatandaşlar, bankalara ait resmi internet bankacılığı siteleri yerine birebir kopya olarak tasarlanmış sahte sitelere giriş yaptı.

Ağırlıklı olarak sosyal medya sitelerinde kampanya ve ödül gibi vaatler ile birlikte sahte banka hesabı ile paylaşılan gönderilere tıklayan kişiler, daha sonrasında kopyalanan siteye kendi banka bilgilerini girerek, gelen şifre bilgisini de direkt olarak sisteme yansıtmakta.

Yaşları 17 ila 20 arasında değişen sekiz çete üyesini yakalayan emniyet güçleri, şimdiye kadar iki milyon TL tutarında bir vurgun yapıldığını açıkladı.

Nasıl Korunursunuz?

Öncelikle bankaların sosyal medya hesapları üzerinden giriş yapan kişilere binlerce liralık ödüller vermediğini, uçuk kaçık kampanyalar yapmadığını söyleyelim. Bu olaylarla karşılaşma olasılığınız gerçekten oldukça küçük bir ihtimal. Bununla birlikte bunun bankaya ait bir kampanya olduğunu düşünmeden önce şunlara dikkat edin.