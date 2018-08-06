Sahte Bankacılık Uygulamalarına Kanmayın

Son zamanlarda bankalar yerine direkt müşterilerine yönelen hackerlar, mobil bankacılık konusunda bir hayli uzmanlaşmış durumdalar. Siber suçlular kredi kartı limitlerini artırmayı vaat ederken düzmece formlarla sizi kandırabilirler.

App Store ve Play Store'a kadar girmeyi başaran bu sahte mobil bankacılık uygulamlarında müşterilerin kart limitlerinin artırılacağı söyleniyor. Tamamen sahte formlar aracılığıyla kredi kartı ayrıntılarını ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçiren siber suçlular, daha sonrasında ise istedikleri hesaplara erişim sağlayabiliyorlar.

Konu hakkında araştırma yapan ESET, banka müşterilerini hedef alan yeni bankacılık truva atı ile ilgili uyarı yapmaktan kaçınmadı. Ayrıca özellikle Play Store'da yer aldığı belirtilen sahte banka uygulamalarının son birkaç ayda hızla arttığı konusuna vurgu yapıldı. Hintli bankaların uygulamaları taklit eden uygulamalar sayesinde binlerce müşterinin bilgisi çalınmış durumda.

ESET Güvenlik Arastırmacısı Lukas Stefanko tarafından yapılan açıklamada bu uygulamaların orijinal banka uygulamarıyla hiçbir farkının olmadığı belirtildi. İlk aşamada kredi kartı bilgilerini ve şifresini isteyen sahte uygulama, kullanıcıyı üçüncü taraf bir sayfaya atıyor ve bu sırada tüm bilgileri görmüş oluyor.

Sahte Uygulamalardan Nasıl Korunulur?

Güvenlik konusunda kullanıcıları bilgilendiren Lukas Stefanko, risk almak istemeyen banka kullanıcılarının internet bankacılığı giriş şifresinin yanı sıra kredi kartı pin kodunun da değiştirilmesinin doğru olacağını söyledi. "Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz çevrimiçi formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin." şeklinde konuşan Stefanko, sahte uygulamaların Play Store'a bildirilmesi gerektiğini dile getirdi.