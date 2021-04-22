Sahte BioNTech Aşıları Tespit Edildi!

Sahte BioNtech aşıları bulundu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının sahte versiyonları onlarca kişiye uygulandı.

Sahte BioNTech Aşıları Onlarca Kişiye Yapıldı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 141 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3 milyonu aşkın kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Salgını sonlandırmak için birçok firma tarafından aşılar geliştirildi.

Aşılama çalışmaları uzun bir süredir dünyanın birçok noktasında yapılmaya devam ediyor fakat firmalar aşı tedariği konusunda sorun yaşıyor. Dolandırıcılar bu durumu fırsata çevirmek için Pfizer ile BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının sahte versiyonlarını onlarca kişiye çok yüksek fiyata sattı.

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre Meksika ve Polonya ülkelerinde sahte aşılar ele geçirildi. Meksika'da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlerin yer aldığı belirtildi. Polonya'da tespit edilen aşı şişelerinde ise kırışıklık giderici maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre 1.000 dolar karşılığında 80 kişiye sahte aşı yapıldı.

Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, konu hakkında oldukça önemli bir açıklama yaptı. Kubiak, yaptığı açıklamada, "Şu anda tüketiciler aşı temini noktasında çaresiz durumda. Tüketiciler bu sebepten ötürü çok kolay bir şekilde kandırılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri, Meksika dahil olmak üzere pek çok ülkede sahte aşı satışı gerçekleştiren çok sayıda web sitesi erişime kapatıldı. Geçtiğimiz ay Güney Afrika ve Çin'de binlerce doz sahte aşı ele geçirilmişti.

Yerli Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Neler?

Erciyes Üniversitesi (ERU) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, geçtiğimiz günlerde yerli aşının yan etkilerini açıklamıştı. Prof. Dr. Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: