Bir Şirket Sahte Çiş Lekeli Pantolon Üretti

Sahte çiş lekeli pantolon modası mı geliyor? Wet Pants Denim isimli bir şirket, oluşturduğu yeni koleksiyon dahilinde altınızı ıslatmış gibi göstermenize izin veren ürünler üretiyor. Farklı renkleriyle ön plana çıkan pantolonlar yeni bir modanın habercisi olabilir.

2021 yılı her anlamda olduğu gibi moda konusunda da tuhaf bir dönem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda tasarımcılardan çıkan her şey viral hale geliyor. Wet Pants Denim tarafından üretilen yeni koleksiyon bunun son göstergesi olabilir. Pantolon üreticisi, kendinizi ıslatmış gibi gösteren bir jean serisini satışa çıkardı.

Yaz dönemiyle birlikte gardırobunuzu genişletmenin zamanı gelmiş olabilir. Şimdi yeni bir kot trendi interneti ele geçiriyor ve tasarımı gerçekten inanılmaz. Hepimiz eski püskü veya kirlenmiş tasarıma sahip kotları gördük ama son koleksiyon "ıslak kotları" açığa çıkarıyor.

Sahte çiş lekeli pantolon modası mı geliyor?

Uluslararası bir denim markası, altınızı ıslatmış gibi görünen bir kot pantolon tasarladı. Wet Pants Denim markasının web sitesi, özel koleksiyon ürününü şu şekilde tanımlıyor: “Wet Pants Denim, yaygın olarak yaşanan rahatsızlık olmadan otantik idrar kaçırma görünümünü sunuyor. Islak görün, kuru hisset."

Wet Pants Denim CEO'su ise açıklamasında, kot pantolona yoğun bir talep olmasını beklediklerini söyledi. "Bilirsiniz, bazı insanlar, görünüşünü beğendikleri için pantolonlarına işemeyi severler. Bununla birlikte bunun bariz bir dezavantajı var. Yetersiz hizmet alan tüketicilere artık ıslanmak zorunda kalmamaları ve istedikleri kadar uzun süre 'ıslak pantolon' görünümüne sahip olabilmeleri için çözüm sunmak istedik" dedi.

Şirketin CEO'suna göre Instagram, bir reklam platformu olarak markanın belirli bir demografiyi hedeflemesine yardımcı oldu. "Moda, çevrim içi alışveriş ve diğer benzer alanlara ilgi duyan büyük şehirlerdeki genç yetişkinleri takip ettik" ifadelerini kullanan CEO şunları aktardı: "Marka açısından en aktif katılımı kimin sağladığını görmek için Instagram iyi bir deneydi."

Wet Pants Denims'in web sitesinde yer alan açıklamada, "Kotlarımız her sipariş için ayrı ayrı temin ediliyor ve elle boyanarak her bir çiftin benzersiz olması sağlaniyor" deniyor.

Şirket sahte çiş lekeli pantolon için 75 dolara yakın bir fiyat etiketi belirlemiş. 75 dolarlık bir kot pantolona parası yetmeyen ama yine de sahte çiş lekesine sahip olmak isteyen biriyseniz, şirketin müşteriler tarafından gönderilen pantolonları boyadığını da hatırlatmak gerekiyor.