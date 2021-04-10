Sahte Clubhouse Uygulaması, PC Kullanıcılarını Hedefliyor

Siber suçlular bu sefer sahte Clubhouse uygulaması ile PC kullanıcılarını hedef aldı. Masum kullanıcıların cihazına zararlı yazılım bulaştırmak isteyen siber suçlular daha fazla kullanıcının cihazına erişim elde etmek için Facebook'ta reklam verdi.

Facebook, Sahte Clubhouse Uygulamasına İzin Verdi

Siber suçlular, TechCrunch'taki habere göre masum kullanıcıların bilgisayarına sızmak için Clubhouse'un PC sürümünün artık indirilebileceğini gösteren bir reklamı dünyanın en büyük kullanıcı topluluklarından bir tanesine sahip Facebook'ta yayımladı.

TechCrunch'a çarşamba günü gönderilen reklam örnekleri, şu anda sadece iPhone kullanıcılarının deneyimine açık ses tabanlı sosyal medya uygulamasının PC versiyonunun indirilebileceğini gösteren Facebook reklamlarından oluşuyordu. Bu reklama tıklandığında ise kullanıcı ilk olarak Clubhouse'un sahte bir web sitesine yönlendiriyor ve daha sonra kötü amaçlı yazılımı indirilebileceği bağlantı adresine yönlendiriliyordu.

Clubhouse olarak gizlenen kötü amaçlı yazılım etkinleştirildiğinde kurbanın cihazı ile bilgisayar korsanının sunucusu arasında bağlantı kuruluyor ve kurbanın cihazına fidye yazılım saldırısı düzenleniyordu. Bir gece içinde Rusya'daki tüm sahte Clubhouse siteleri kaldırıldı ve sonuç olarak kötü amaçlı yazılım çalışmayacak hale geldi.

Siber suçluların yaygın olarak kullanılan uygulamaların popülerliğinden yararlanmak için zararlı yazılımları o uygulamalarla gizleme yöntemine başvurmaları alışılmadık bir durum değildir. Sadece davet ile katılım sağlanabilen Clubhouse kısa süre önce dünya çapında 8 milyon indirme sayısını aştı. Yüksek talep görmesinden ötürü bilgsayar korsanlarının da ilgisini çekti ve bunun sonucunda hackerların uygulamanın kötü amaçlı bir kopyasını oluşturduğu rekabet ortamı oluştu.

Sahte Clubhouse uygulaması reklamları Facebook'ta yayımlandığında yüzlerce beğeni aldı. Sosyal medya devi Facebook, reklamlara kaç kişinin tıkladığını ve web sitesine kaç kişinin yönlendirildiğini söylemedi.

Salı gününden bu yana Facebook'ta en az 9 reklam yayımlandı. Bazı reklamlar, Clubhouse'un artık PC versiyonunun indirilebileceğini belirtiyordu. Bir reklam ise Clubhouse'un kurucu ortaklarından Paul Davidson ve Rohan Seth'in fotoğraflarını içeriyordu.

Reklamlar Facebook'tan kaldırılmış olsa da reklamlar sosyal medya platformunda ilk yayımlandığında toplamda kaç sosyal medya kullanıcısının söz konusu reklamlara tıkladığı ve kaç kişinin yönlendirildiği web sitede zararlı yazılımı indirerek bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kaldığı soru işareti olarak kaldı.