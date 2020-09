Sahte CS: GO Hilesi Geliştiren Yazılımcı Oyuncuları Trolledi

Popüler çok oyunculu video oyunlarında hilelere rastlamamak mümkün değildir. Dijital oyun mağazası Steam'de en çok indirilen video oyunlarının içerisinde yer alan Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) da popüler bir çok oyunculu video oyunu olduğundan ötürü oyun içerisinde hileciler çok sık bir şekilde görülüyor. Sahte CS: GO hilesi geliştiren bir yazılımcı ise hilecilere bir ders vermek için onları trolleme yöntemine başvurdu. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Sahte CS: GO Hilesi Kullanan Kişiler Şoke Oldu!

Twitch yayıncısı ve YouTuber olan ScriptKid, hilecileri şaşkına çeviren bir yazılımın altına imza attı. ScriptKid, çevrim içi oyunlarda hileye başvuran oyunculara bir ders vermek amacıyla sahte bir yazılım geliştirmek istedi ve hile ile oyuna giren oyuncuların yaşadığı komik anları kayıt altına aldı. Hileciler tarafından yoğun "dislike" alan video, hilesiz oynayan kişiler tarafından da oldukça mükemmel bir video olarak görüldü.

ScriptKid'in geliştirdiği sahte hilenin içerisinde hareket edememe, silahı attırma, belirli bir alana girdikten sonra oyuncuya kontrolünü kaybettirme, kurşunun isabet etmesini engelleme, takım arkadaşını öldürtme ve bombayı imha edememe gibi bir dizi sinir bozucu özellik bulunuyor. Video oyununa hile ile giren oyuncular ise hile kullanmayan oyuncuları hile ile öldürmek isterken takım arkadaşlarını öldürmek zorunda kaldı.

ScriptKid tarafından hilecilere özel olarak hazırlanan cezaların her biri diğer cezalardan benzersiz olacak şekilde geliştirilmiştir. YouTuber ve aynı zamanda bir Twitch yayıncısı olan ScriptKid tarafından geliştiren sahte hile yazılımı hilecilerin açısından her ne kadar sinir bozucu görünse de hile kullanmayan oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Peki, siz ScriptKid'in geliştirdiği sahte CS: GO hilesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.