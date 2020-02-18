Sahte E-Devlet Sitesi İle Tuzağa Düşürüyorlar!

Siber dolandırıcıların hedefinde bu kez LinkedIn var. Görüntüde devletin resmi e-Devlet hesabından hiçbir farkı yok ancak siteye girdiğinizde tüm bilgileriniz kopyalanıyor.

Facebook ve Twitter’ı aktif olarak kullanıyorsanız, devletin adına açılmış sahte hesaplar üzerinden verilen aldatıcı reklamlarla karşılaşmışsınızdır. Resmi hesaplardan aldıkları logoyu kendi tasarladıkları web sitesiyle birleştirerek resmi hesaptan yapılmış duyuru gibi aktaran dolandırıcılar hala faaliyet göstermeye devam ediyor. Siber dolandırıcılar bu defa iş dünyasındaki kişilerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn’i seçti.

LinkedIn’de devletin resmi e-Devlet hesabıyla aynı logoyu kullanan dolandırıcılar “Bankaların kredi kartı iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” mesajıyla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Siteye girdiğinizde kredi kartı iadelerini almak için bilgilerinizi girmeniz isteniyor ve tuzağa düşerseniz tüm bilgileriniz kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

Siber dolandırıcılar, milyonlarca üyesi olduğundan sosyal ağ platformlarını tercih ediyor.