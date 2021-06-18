Sahte Elon Musk Yüzünden 420 Gün Boyunca Tersten Pizza Yedi

Sahte Elon Musk tersten pizza yedirdi. Kyle Young, Elon Musk'ın kendisine Tesla vereceğini umarak 99 gündür pizzayı yanlış şekilde yiyordu. Sosyal medyada kısa sürede ilgi çekmeyi başaran TikTok kullanıcısı, gerçek Elon Musk'a ulaştığını düşündü.

Sosyal medyada paylaşım yapmaya hevesli olan Elon Musk hayranı Kyle Young, Tesla CEO'sunun kendisini yepyeni bir Tesla elektrikli araçla ödüllendireceğini düşünerek 99 gün boyunca pizzayı yanlış bir şekilde yemeye karar verdi.

Sahte Elon Musk tersten pizza yedirdi

Kyle Young, pizza görevini yerine getirmek için @foodthewrongway adında bir TikTok hesabı oluşturdu. Pizzaya ters tarafından başlayarak yiyen Tesla fanatiği, 11 Mart'tan bu yana onlarca video yükledi. Üç aydır Musk'ın ısrarını fark etmesini umarak yanlış pizza yiyordu.

Young'ın ilk videosu yedi binin üzerinde beğeni aldı ve son paylaştığı TikTok videoları milyonlarca kez izlendi. Binlerce kişi Young'ı görse bile videolar henüz Elon Musk'a ulaşmamıştı. Ancak bir gün Tesla CEO'su Elon Musk'ın sonunda sıkı çalışmasının farkına vardığını düşündü.

@elonmuskdad isimli bir TikTok hesabı ve doğrulanmış onay işareti, Young'ın videolarına yorum yaparak Tesla teklif etti. Newsweek'e göre @elonmuskdad isimli kullanıcı, Young'ın ya 420 gün boyunca pizza yemesini ya da 420 libre olursa, sözünü tutacağını söyledi. Young ve takipçileri bu teklife heyecanlandı, çünkü Musk'ın gerçekten de 420 sayısı ile takıntılı olduğu biliniyor.

Sahte Musk, 420. gün için çok heyecanlı olduğunu ve hatta Young'a bir sonraki pizzasına fazladan peynir koymasını istediğini ekledi. Ayrıca Young ile kişisel olarak görüşeceğini ve 04 Nisan 2022 veya 4/20/22'de Tesla aracı hediye edeceğini belirtti.

@foodthewrongway Reply to @ttvdaniskills Day 99. Damn I really thought it was him cuz he was verified :( welp I guess I’ll keep going. ♬ original sound - Kyle

Kyle Young için her şey iyi gidiyordu ancak 17 Haziran Perşembe günü @elonmuskdad isimli hesap uygulamadan silindi ve bu da Young'ın hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Newsweek, Young'ın 17 Haziran'da başka bir video yayınlayarak @elonmuskdad'ın hesabının yasaklandığını ve gerçek Elon Musk olmadığını belirtti. Young, doğrulama kontrolü nedeniyle gerçek Elon Musk olmadığını doğruladığını da sözlerine ekledi.

Tesla hayranı şimdiye kadar 500.000'den fazla takipçiye ulaştı, ancak destekçileri yavaş yavaş sağlığı hakkında endişelenmeye başlıyor. TikTok kullanıcısı, pizzayı öğünlerinin bir parçası haline getirdi ve bu da insanları Tesla almadan önce çok fazla sağlık sorunu yaşayacağını düşünmesine sebep oluyor.