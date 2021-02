Ubisoft Uyardı: Sahte Far Cry 6 Beta Daveti E-Postalarına Dikkat!

Kötü niyetli kişiler, oyunculara sahte Far Cry 6 beta daveti e-postaları göndermeye başladı. Bilgisayar korsanları sahte e-posta aracılığıyla kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor. Konuya dair detaylar haberimizde.

Far Cry 6, ilk olarak 2020 yılının temmuz ayında sızdırılmıştı. Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, yaşanan sızıntının ardından 12 Temmuz tarihinde düzenlediği Ubisoft Forward etkinliğinde Far Cry serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Far Cry 6, 31 Aralık 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One ve Google Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Açık dünya temasına sahip olan video oyununu merakla bekleyen oyuncuları bekleyen bir tehlike ortaya çıktı. TheRadBrad isimli Twitter kullanıcısı, Far Cry serisinin yeni oyununa beta erişimine imkan tanıdığını iddia eden bir e-postanın gönderildiğini iddia etti. Tüm içerik oluşturucularının dikkatli olması gerektiğini belirten TheRadBrad, gönderilen e-postada erişim için özel bir şifrenin de yer aldığını ifade etti. Bu durum, e-mailin sahte olmasının farkedilmesini önemli ölçüde zor hale getiriyor.

Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan tweette, sahte e-mailde yer alan virüs, sisteme bulaştığı andan itibaren ekranı izlemeye başlıyor. Bilgisayar korsanları bu sayede virüs bulaşan sistemlerdeki bilgileri ele geçiriyor. Bu sebepten ötürü sahte e-maillere karşı dikkatli olmalısınız ve size gönderilen her bağlantıya tıklamamalısınız. Ek olarak, e-postanın gerçek hesaptan gönderilip gönderilmediğini kontrol etmelisiniz.

Konuya ilişkin önemli bir açıklama yapan Ubisoft şirketi, söz konusu e-postaların phishing yani kimlik avi girişimi içerdiğini söyledi. Video oyunu sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft, oyuncuların bu tarz sahte e-maillere kesinlikle yanıt vermemeleri gerektiğini açıkladı.

We can confirm the email regarding FC6 beta access is a phishing attempt. It has been reported. Please do not respond if you have received this email or similar. Thank you for the report! https://t.co/G7jBlRS6IW