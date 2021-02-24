Uzmandan Sahte Gıda Takviyeleri Uyarısı!

Uzmanlar, sahte gıda takviyeleri konusunda vatandaşları uyardı. İnternetten, marketten ve benzin istasyonlarından alınan gıda takviyeleri gerçek olmayabilir. Salgınla beraber kullanım oranında çok ciddi artış yaşanan takviye ürünlere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Sahte Gıda Takviyeleri Nasıl Tespit Edilir?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken çok sayıda vatandaş, bağışıklıklarını güçlendirmek için birtakım yöntem uygulamaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar, bağışıklığını güçlendirmek adına vitamin, bağışıklık güçlendirici, çinko ve propolis gibi takviye gıdalar kullanıyor. DHA'daki habere göre bu ürünler, eczanelerin yanı sıra internet, market ve hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre Eczane haricinde alınan ürünlerin sahte olabilme ihtimali yüksek.İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Eczacı Şeker Pınar Özcan, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. söz konusu ürünlerde ciddi bir talep artışı olduğunu belirten Özcan, sahte ürün kullanan kişilerin yan etkilere maruz kalabileceğini söyledi.

Eczacı Özcan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ciddi bir talep artışı var ama kontrolsüz bir artış aslında bu. Biz de bunun endişesini eczacılar olarak yaşıyoruz. İnternetten sipariş verip ya da eczane dışında marketten, benzinciden ürün alıp bunun yan etkilerini görüp rahatsızlanan ya da hiçbir faydasını görmeyen hastalarımız oluyor. Bizlere bildiriyorlar bunları. Tedavi olayım derken daha çok hastalanabiliyorlar ya da var olan hastalıkları tetiklenebiliyor. Maalesef çok bilinçsiz bir kullanım var şu anda" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların sahte ürünü orijinalinden nasıl ayırt edebileceği konusunda önemli bilgiler paylaşan Özcan, "Vatandaşın bunu anlama şansı yok. O yüzden ürünleri doğru, güvenilir yerlerden almalı. Eczanelerden, eczacı danışmanlığında almalı çünkü vatandaşın eline aldığı ürünün kutusunda yazanların içeriğinde olup olmadığını anlama şansı yok" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: