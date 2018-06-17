Sahte Habercilikte Türkiye'den Üstü Yok!

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre en fazla sahte haber Türkiye'de yapılıyor. Toplamda 37 ülkeyi inceleme altına alan Oxford Üniversitesi, Türk vatandaşlarının normalin çok daha üzerinde 'fake news' (sahte haber) ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Özellikle sosyal medya ve internetin çeşitli platformları aracılığıyla kullanıcıları kandıran habercilik sisteminin yüzde 49 oranında dezenformasyona uğradığı dile getirildi. Bu oran ile açık ara önde olan Türkiye'nin hemen arkasında ise yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya yer aldı. Yani bu üç ülkedeki vatandaşların gün boyunca gördükleri haberlerin neredeyse yarısı yalandan ibaret.

Sahte haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka ve Hollanda olarak tespit edildi. Özellikle buradaki vatandaşların düşünce özgürlüğüne sahip olduğu söylenirken aynı zamanda insanların gördükleri haberlerin doğruluğunu tartışmadığı açıklandı.

Siyasi Görüşümüzü Açıkca Söyleyemiyoruz

Araştırmanın diğer kısmında ise insanların siyasi görüşlerini ne derecede ifade edebildiklerine değinildi. Ülkemizden araştırmaya katılanların yüzde 65’i siyasi görüşlerini açık bir şekilde dile getiremediklerini, getirdikleri takdirde başlarına bela alacaklarını söylüyorlar. Bu anlamda yine birinciliği elde etmiş durumdayız.

Son olarak ülkemizdeki vatandaşların yüzde 60'ı internet üzerinde gördüğü bilgilerden endişe duyuyor. En güvenilen beş TV kanalı ise Fox TV, NTV, CNN Türk, Cumhuriyet ve Sözcü olduğu belirtildi.

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