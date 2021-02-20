Bilim Kurulu Üyesinden Sahte Koronavirüs Aşısı Uyarısı!

Dolandırıcılar, sahte koronavirüs aşısı ile insanların hayatını tehlikeye atmaya başladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, söz konusu aşı dolandırıcılığına dair önemli uyarılarda bulundu.

Sahte Koronavirüs Aşısı Tuzağına Düşmeyin

Türkiye'nin aşılama ile ilgili dünyaya örnek bir takvimi olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, "İki stratejimiz var. Bir, sağlık çalışanları en çok enfekte olanlar ve sistemin devamı için ayakta olması gerekenler. Bunların ikinci dozunun hemen hemen tamamlandığını söyleyebiliriz. Diğeri ise hasta olduklarında en çok hayatlarını kaybedenler, en çok ağır hasta olanlar. Bu grup için aşılamada ikinci doz başladı. 85 yaş üzerinde ikinci doz devam ediyor, aşağıya doğru gelecek" dedi.

Açıklanan aşılama sisteminin değiştirilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, "Bu açıklanan aşılama sistemi dışında Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kişinin ya da kuruluşun aşılama ile ilgili hiçbir yetkisi ya da değişiklik yapma gücü söz konusu değil. Açıklanan takvim neyse o şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlhan, "65 yaş üzerindeki grubun ikinci aşılaması devam ediyor, bu tamamlanınca ikinci gruba geçilecek. İkinci grubumuzda kimler olduğunu hatırlayalım; Mili Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na bağlı vatandaşlarımız, hizmet önceliği olan meslek grubu, öğretmenlerimiz ve 50-64 yaş aralığında olan vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Aşı dolandırıcılığının nasıl yapıldığını anlatan Prof. Dr. İlhan, "Örneğin 45 yaşındaki vatandaşa ulaşıp, 'ben sana erken aşı yapayım' böyle bir şey yok, kimse yaptıramaz. Ayrıca yapılacak o aşının da sahte aşı olacağını bilmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığından ruhsatı olmayan, belki içinde aşı ile ilgili olmayan basit bir su olduğunu bilmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: