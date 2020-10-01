Sahte Koronavirüs İlacı Satan Şahıs Yakalandı

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara bir yenisi daha eklendi. Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni tip koronavirüsü tedavi ettiğini iddia ettiği sahte koronavirüs ilacı satan E.K. isimli şahıs, polislerin düzenlediği operasyonla beraber yakalandı. CO-19 olarak isimlendirdiği ilacın koronavirüsü tedavi ettiğini ileri sürerek insanları dolandıran şahıs ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Sahte Koronavirüs İlacı Satan Şahısa Baskın!

Kütahya'nın Simav ilçesinde CO-19 olarak adlandırdığı sahte bir ilacın yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanmış insanları tedavi ettiği yalanını öne süren E.K. isimli şüpheli sahte koronavirüs ilacı sattığı iddiası ile ihbar edildi. Polis ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine E.K. isimli şüphelinin iş yerini takibe aldı ve savcılık talimatıyla beraber şüphelinin iş yerine baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin E.K. isimli şahsın iş yerine düzenlediği baskın neticesinde “Karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş” gibi birtakım hastalıkları tedavi ettiği iddia edilen 59 pet şişe sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçların arasında yeni tip koronavirüse yakalanan hastaları tedavi ettiğini iddia eden CO-19 isimli bir ilaç da bulundu.

Yeni tip koronavirüsü tedavi ettiğini ileri sürdüğü CO-19 isimli sahte ilacın üzerinde “Dört yemek kaşığı ilacı bir bardak suya koy, günde üç defa iç” ifadelerinin yer aldığı notlar görüldü. COVID-19'u tedavi ettiğini öne sürdüğü sahte ilaçların içinde yer alan maddelerin tespit edilmesi için sahte ilaçlar Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.