Sahte Koronavirüs Negatif Test Sonucu Satıldığı Ortaya Çıktı

Sahte koronavirüs negatif test sonucu belgesi satıldığı ortaya çıktı. Şebeke, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile beraber çökertildi. Gerçekleşen olaya ilişkin detaylar haberimizde.

Sahte Koronavirüs Negatif Test Sonucu Satan Kişiler Yakalandı

Sözcü'deki habere göre kötü niyetli kişilerin sahte koronavirüs raporu düzenlediği ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, COVID-19 raporu hazırlayan ve bu sahte raporları 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebekeyi tespit etti. Paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da yurt dışı bağlantılı sahte koronavirüs belgesi düzenleniyordu.

Şebeke liderinin N. M. İsimli Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeninin olduğu belirtildi. Sahte belgeleri düzenleyen sözde doktorun ise Suriye uyruklu M. T. olduğu açıklandı. Polis ekipleri, şebekeyi tespit etmesinin ardından teknik ve fiziki takip başlattı. Söz konusu takibin ardından operasyon kararı alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz gün 8 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, test kiti, dijital materyal, binlerce sahte COVID-19 raporu ve yabancı uyruklu kişilere ait pasaport fotokopileri ele geçirildi. Yapılan baskınlarda aralarında Suriye ve Gürcistan uyruklu kişilerin de yer aldığı N.M., M.T., E.F., Y.B., N.A., E.B., Ş.Y., Ş.D., S.D., M.B., A.A. ve A.A. isimli 12 şüpheli yakalandı ve hemen ardından gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre yönetici konumunda yer alan Suriyeli M. T., beyaz önlük giyerek doktor rolü yapıyordu. Sözde doktor, COVID-19 testi yaptırmak isteyenleri sokak ortasında veya turizm acentelerinde muayene ediyordu. M. T., test yaptıran kişilerden aldığı süprüntü örneğini laboratuvara, hastaneye veya sağlık merkezine götürmeden direkt çöpe atıyordu. Şebeke, sahte koronavirüs raporunun hızlı bir şekilde düzenlenmesi ve ardından çevrim içi olarak karekod sistemiyle teyit edilebilmesi için bir web sitesi kurdu.

Şebekede yönetici konumunda olan kişiler, oluşturulan internet sitesi üzerinden sahte negatif rapor düzenliyordu. Düzenlenen sahte raporlar, aynı web sitesi üzerinden karekod ile teyit edilebiliyordu. Söz konusu raporların sahte olduğunun anlaşılmaması için Sağlık Bakanlığına ait amblem ve başlıklar taklit ediliyordu. İmza ve kaşe tarafında ise bazı doktorların isimlerini kullanıyorlardı. Hazırlanan belgelerin müşterilere haberleşme uygulamaları üzerinden gönderildiği belirtildi.

Söz konusu kişiler bu yöntemi uygulayarak milyonlarca lira haksız kazanç elde etti. Binlerce kişiye sahte belge hazırlayan 12 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebekenin lideri N. M. İle sözde doktor M. T. ile beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.