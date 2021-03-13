Sahte Kripto Para Danışmanlığı ile Milyonluk Vurgun!

Sahte kripto para danışmanlığı yapan dolandırıcılar milyonluk vurgun yaptı. Çok sayıda vatandaşı dolandıran kişiler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda harddisk, cep telefonu, bilgisayar, yüksek miktarda para, sim kart ve para sayma makinesi ele geçirildi. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Sahte Kripto Para Danışmanlığı Yapan Çete Çökertildi

18 Çinli şüpheli, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir sitede villa kiralayarak sahte kripto para çağrı merkezi kurdu. CNN Türk'teki habere göre dolandırıcılar, Türkiye'de çalışma vaadiyle Çin'den bilgisayar mühendisi ve programcı olmak üzere 101 kişiyi getirdi. Yurt dışından getirilen kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırmaya başlayan şüpheliler, söz konusu kişilerin sitenin dışına çıkmasına izin vermedi. Böylece Çin'den getirilen kişilerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi önlendi.

Dolandırıcılar, internet üzerinden kripto para danışmanlığı şeklinde reklam verdi. Söz konusu kişiler, "Sanal paranızı bize teslim edin, biz iki katını kazanıp geri size teslim verelim" ifadelerini kullanarak çok sayıda internet kullanıcısını kandırdı. Şüpheliler bu yöntemi kullanarak milyon liralık haksız kazanç elde etti.

Çin'den getirilen ve zorla çalıştırılan kişilerden iki tanesi gece saatlerinde gizli bir şekilde siteden ayrıldı. Siteden kaçmayı başaran kişiler, en yakın polis karakoluna gitti ve durumu güvenlik güçlerine anlattı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, siteye 30 ekip ve 100 polis ile bir operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 101 çalışan ve 18 şüpheli yakalandı.

Ülkemize turistik vize ile giriş yaptığı tespit edilen Çin uyruklu çalışanlar İl Göç İdaresine götürüldü. Düzenlenen operasyonda site içerisinde yer alan villalardan iki tanesinin yemekhane ve yatakhane olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Paylaşılan bilgilere göre şüpheliler, çalışanlara aylık 7 bin Çin Yuanı yani yaklaşık olarak 8 bin 134 Türk Lirası ödedi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 677 sim kart, 1 milyon 500 bin TL para, çok sayıda harddisk ve para sayma makinesi ele geçirildi. Aktarılan bilgilere göre adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6 tanesi çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.