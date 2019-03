Sahte 'Like (Beğeni)' Oluşturma Yöntemi Deşifre Oldu!

Sosyal medya kullanımı konusunda yapılan araştırma sonuçları ve istatistikler, bu platformların insanlar üzerinde birçok olumsuz etki yaratabildiğini gösteriyor. Dolandırıcılık, fotoğrafların çalınmasıyla sahte profiller oluşturulması, gençler üzerinde olumsuz etkileri, ilişkilerde sorunlara neden olması gibi olumsuzluklarına rağmen sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sosyal medyaya yoğun ilgi gösterilmesi ve büyük önem verilmesi, bazı şirketlerin bu durumdan faydalanarak çeşitli para kazanma yöntemleri geliştirmesini sağlamış. Teknoloji yazarı Jamie Bartlett da, sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan sahte like’ların (sahte beğenilerin) nasıl yapıldığını gösteren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

I’m completely obsessed by click farms - where thousands of machines are lined up to generate fake engagement. pic.twitter.com/NgDm4AWiCm