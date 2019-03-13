Sahte 'Like (Beğeni)' Oluşturma Yöntemi Deşifre Oldu!

Sosyal medya kullanımı konusunda yapılan araştırma sonuçları ve istatistikler, bu platformların insanlar üzerinde birçok olumsuz etki yaratabildiğini gösteriyor. Dolandırıcılık, fotoğrafların çalınmasıyla sahte profiller oluşturulması, gençler üzerinde olumsuz etkileri, ilişkilerde sorunlara neden olması gibi olumsuzluklarına rağmen sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sosyal medyaya yoğun ilgi gösterilmesi ve büyük önem verilmesi, bazı şirketlerin bu durumdan faydalanarak çeşitli para kazanma yöntemleri geliştirmesini sağlamış. Teknoloji yazarı Jamie Bartlett da, sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan sahte like’ların (sahte beğenilerin) nasıl yapıldığını gösteren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

I’m completely obsessed by click farms - where thousands of machines are lined up to generate fake engagement. pic.twitter.com/NgDm4AWiCm — Jamie Bartlett (@JamieJBartlett) 11 Mart 2019

Artan 'beğeni' isteklerini karşılamak için çalışan bu tarz şirketler, isteyen kişilere belirli ücretler karşılığında bol miktarda kullanıcı sayısı ve beğeni yollayabiliyor. Bartlett’ın paylaştığı videoda, bu iş için özel bir sistem oluşturulduğu ve çok sayıda akıllı telefonun kullanıldığı görülüyor. 10 binden fazla telefonun aynı anda beğeni ve takip yaptığı bu sahte tık fabrikasında, saniyeler içerisinde binlerce takipçi ve beğeni oluşturmak mümkün oluyor.

Çin’deki bu sahte tık fabrikasında, ücret karşılığında istenilen sosyal medya hesabı beğeni ve takipçi yağmuruna tutulabiliyor. Üstelik sahte tık fabrikası sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayarak, aynı zamanda mobil uygulamalar için de beğeni desteği sunuyor. Bu sayede mobil uygulamaların listelerde üst sıralarda yer alması sağlanıyor.

Hatta bazı ünlülerin ve büyük teknoloji şirketlerinin de bu gibi yerlerden sahte beğeni ve takipçi talebinde bulunduğu belirtiliyor.