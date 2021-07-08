Sahte Madencilik Uygulamaları ile 350.000 Dolarlık Vurgun

Sahte madencilik uygulamaları deşifre edildi. Bazıları Google Play Store'da bulunan sahte kripto madenciliği uygulamaları, kullanıcılardan 350.000 dolar dolandırdı. 93.000'den fazla kişinin indirdiği bu sahte madencilik yazılımları, aslında hiçbir şey kazmıyordu.

Bir zamanlar idealist bir çevre hareketinin ilgi alanı olan kripto para birimleri, son zamanlarda perakende yatırımcılarının bile dikkatini çeker oldu. Covid-19 salgını sırasında, kripto para birimlerinin değerlemesi katlanarak arttı ve 2 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Siber suçlular ise para kazanmak için her zaman en kestirme yolu arar, yani kripto para birimleri de artık dolandırıcıların hedefinde.

Lookout Threat Lab'deki güvenlik araştırmacıları, 25'i Google Play'de bulunan 170 uygulamanın kötü amaçlı bir şey yapmadıkları için tespit edilmekten kaçmayı başardığını keşfetti. Bu Android kripto madenciliği uygulamalarındaki sorun, hiçbir şey yapmamalarıydı.

Sahte madencilik uygulamaları deşifre edildi

BitScam ve CloudScam adlı aileler olarak sınıflandırılan uygulamalar, akıllı telefonların yedek gücünü bir havuzda toplamayı ve kârın herkes arasında paylaşılmasını içeren bulut tabanlı kripto para madenciliği hizmetleri sağladığını iddia etti. Uygulamaların çoğu ücretsiz değildi; abonelikler ve yükseltmeler için 12.99 dolar ila 259,99 dolar arasında değişen ekstra ücretler talep edildi.

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri asıl ödeme yöntemi olarak kabul edildi, ancak araştırmacılar, hiçbir zaman gerçek bir madenciliğin yapılmadığını tespit etti.

Android kullanıcıları, minimum bakiyeye ulaşılana kadar para çekmelerine izin verilmediğinden uygulamaların dolandırıcılık olduğunu bilmiyorlardı. Ancak bu rakama ulaştıklarında bile, bakiyelerindeki kilidi kaldırmaya çalışırken bir hata mesajı ile karşı karşıya kaldılar.

Kötü amaçlı yazılımların çoğu, özel bilgileri bir komuta ve kontrol sunucusuna sızdırmak, uygulama dışında reklam görüntülemek veya premium metin mesajları göndermek gibi kötü niyetli bazı etkinlikler gerçekleştirdi.

Threat Lab, uygulama geliştiricilerinin bu uygulamaları satmaktan 300.000 dolar, sahte yükseltmeler ve hizmetler için ise 50.000 dolarlık kripto para kazandığını dile getirdi. Ayrıca uygulamaların, programlama deneyimi olmayan biri tarafından yapılmış olabilecek kadar basit olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Google, dolandırıcılık uygulamalarını mağazasından kaldırmış olsa da, üçüncü taraf mağazalardan gelen düzinelerce versiyonun dolaşımda olduğunu hatırlatalım. Eğer mobilde madencilik yapmaya niyetliyseniz Norton 360 Ethereum madenciliği nasıl yapılır? yazımıza göz atmayı ihmal etmeyin.