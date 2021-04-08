Sahte Netflix Uygulaması Tehlike Saçıyor: Hemen Silin

Sahte Netflix uygulaması yapıldığı ve bu uygulama ile kullanıcıların verilerinin çalındığı aktarılıyor. Kötü amaçlı Android uygulamalar listesine yeni bir uygulama daha eklendi.

Sahte Netflix Uygulaması Kullanıcı Verilerini Çalıyor

FlixOnline adlı yeni keşfedilen bir Android kötü amaçlı yazılım uygulaması kullanıcıların verilerini çalıyor. Check Point Research'te bir ekip tarafından bulunan bu uygulama, Google Play Store'da yer alıyor ve insanların dikkatini çekmek için Netflix görüntülerini kullanıyor.

Uygulama, kullanıcıların dünyanın her yerinden Netflix içeriklerini akıllı telefonlarında izleyebileceğini iddia ediyor ancak durum böyle değil. Uygulamayı cihazınıza indirdiyseniz ve veri izni verdiyseniz cihazınızdaki dosyalara erişiyor. Check Point ekibi saldırganların şunları yapabileceğini söylüyor:

Kötü amaçlı bağlantılar aracılığıyla daha fazla kötü amaçlı yazılım yayma

Kullanıcıların WhatsApp hesaplarından verileri çalma

Araştırmacılara göre uygulama WhatsApp üzerinden yayılıyor. Kullanıcılara WhatsApp'tan şu mesaj yayılıyor:

"2 Aylık Ücretsiz Netflix Premium, Karantina Nedeniyle 60 gün boyunca dünyanın herhangi bir yerinde 2 Aylık Ücretsiz Netflix Premium Alın. Hemen BURADAN edinin."

Üstteki gibi bir mesaj alırsanız dikkate almayın ve direkt olarak cihazınızdan silin. Gelen bağlantıya tıklayarak uygulamayı indirip veri izni verirseniz rehberinizdeki tüm WhatsApp kullanıcılarına otomatik olarak mesaj gönderiliyor. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor.

Google, Check Point Research tarafından bilgilendirildikten sonra uygulamayı mağazadan kaldırdı ancak uygulama kaldırılmadan önce yüzlerce cihaza indirildi. Günümüzde oldukça popüler olan mobil uygulamaların kopyalanması sonucu dolandırıcılıklar yapılıyor. Kullanıcıların uygulamaları indirirken ve kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Uygulama indirmeden önce yorumlar bölümüne mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

Farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha yaygın olarak kullanılıyor. Bir uygulama indirdiniz ve ilk ekranda karşınıza "3 gün ücretsiz deneyin" tarzında bir mesaj çıktı ise o deneme sonunda aboneliğinizi iptal etmez iseniz sizden abonelik ücreti kesiliyor. Bu yönteme karşı da oldukça dikkatli olmakta fayda var.

Küçük yazıları okuyun. Şeytan Ayrıntıda Gizli. "Uygulama içi satın alımlar" bölümüne özellikle dikkat ederek uygulama mağazasındaki uygulamanın profilini dikkatlice okuyun. Ücretsiz bir deneme olsa bile abone olduğunuz şeyin koşullarını öğrenin. Daha yakından bir bakış, muhtemelen uygulamanın gerçek fiyatını ortaya çıkaracaktır.