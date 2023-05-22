Sahte Pentagon Patlaması Gerçek Sanıldı: Borsa Çakıldı

Bugün yine yapay zekanın kötü niyetli kullanımlarından birine şahit olduk. Twitter'da mavi tik alan Bloomberg ajansı görünümlü sahte bir hesap, Pentagon'da patlama yaşandığına dair bir görsel paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada infial yaratıldı.

Sahte paylaşımın ardından dünya çapındaki bazı gerçek haber kuruluşları da habere inanarak paylaşımlarda bulundu. Bu durum, sahte görselin daha hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu.

Sahte Görsel Sonrası Borsa Çakıldı

Sahte Bloomberg sayfasından Pentagon patlaması görselini alan Rus ve Hindistan haber ajansları, televizyonlarda görseli değerlendirerek yorumlarda bulundu. Kısa sürede patlamanın gerçek olmadığı ve yapay zeka ile oluşturulan görsellerin servis edildiği anlaşılsa da olan olmuştu.

TSİ 16.00 sıralarında yayılan haber sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

Haberin yalanlanmasının ardından Twitter'da hala "Pentagon" anahtar kelimesi üzerinden dezenformasyon yayılmaya devam ediyor. MidJourney yapay zekası ile oluşturulduğu düşünen görsellerin en büyük borsalardan birini etkileyecek derecede güçlü olması ise birçok teknoloji uzmanını yapay zekanın yetenekleri konusunda korkuttu.