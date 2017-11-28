Sahte Reklamlar, Günde 1.3 Milyon Dolara Mal Oldu

Başta ABD merkezli şirketler olmak üzere, ticari işletmelerin günde yaklaşık 1.3 milyon dolar tutarında çevrimiçi reklam dolandırıcılığına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Danimarkalı reklamcılık teknolojisi şirketi Adform tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, son sekiz haftada binlerce yayıncı, kendi web sitelerinin sahte versiyonlarını yaratan botlara maruz kalmış. "Domain Spoofing" adı verilen teknik, reklam endüstrisindeki şirketlere büyük bir tehdit oluşturuyor. Zira markalar, yanlışlıkla bu sahte sitelerde yalnızca bilgisayarlar tarafından görülen tanıtımlar yoluyla reklam alanlarını satın aldı.

Adform tarafından ortaya çıkarılan reklam dolandırıcılığının bilançosu oldukça ağır. "Domain Spoofing" tekniğiyle 34.000 alan adını kopyalayan ve orijinal web sitelerinin alacağı reklam ücretlerini kendilerine geçiren dolandırıcılar, yayıncıların günde kazanabilecekleri yaklaşık 1.3 milyon doları kaybetmelerine neden oldu.

Adform, "HyphBot" olarak adlandırılan bu yeni botun, Aralık 2016'da White Ops tarafından keşfedilen Methbot aldatmacasının üç ila dört katı büyüklüğünde olduğunu öne sürüyor. Rusya'da ortaya çıkan Methbot, günde 300 milyon sahte reklamın görüntülenmesine neden olmuştu. Uzmanlar video reklamların, bu tür teknikler için daha belirgin bir hedef olduğunu söylüyor. Bunun sebebi, pazar hacminin çok daha yüksek olması. WhiteOps'un ortaya çıkardığı reklam dolandırıcılığının, günde 3 ila 5 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Kontrol Edilmesi Zor, Ancak Çözümü Var

Adform, HyphBot'un Ağustos ayından beri aktif olduğunu ve şu ana kadar ki en büyük botnetlerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Dijital reklam endüstrisine her yıl 16,4 milyon dolara mal olan reklam dolandırıcılığı, markalar ve ajanslar için en büyük tehdit konumunda.

Otomatik olarak çevrimiçi satın alınan reklamın hızı ve hacmi nedeniyle söz konusu reklamların bir satıcı veya yayıncı tarafından denetlenmesi oldukça zor. Financial Times, Eylül ayında konuyu incelemiş ve sahte FT reklamlarını toplamda 1,6 milyon dolardan fazla değer bulduğunu ortaya çıkarmıştı.

Adform, reklam sahteciliği ile mücadele için IAB (İnteraktif Reklamcılık Derneği) tarafından desteklenen, analiz ve filtreleme için yetkili alan adlarının listesini kullanan Ads.txt aracının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Söz konusu aracın kullanılması halinde sahte trafiğin büyük bir kısmının engelleneceği düşünülüyor.