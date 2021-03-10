Sahte Resident Evil Village E-Postalarına Karşı Dikkatli Olun!

Kimliği belirsiz kötü niyetli kişilerce sahte Resident Evil Village e-postaları gönderilmeye başlandı. Bu e-postaları gönderen kişiler, kullanıcıların önemli kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyorlar. Detaylar haberimizde.

Söz konusu büyük yapımlar olunca, doğal olarak mümkün olabildiğince çabuk bir şekilde deneyimlemek istediğimiz bir gerçek. Ancak bunu fırsat olarak bilen kötü niyetli kişiler, bu yapımlar ile ilgili sahte e-postalar göndererek kullanıcıları gafil avlayarak kişisel bilgilerini ele geçirme girişiminde bulunabiliyorlar. Mesela geçtiğimiz aylarda bunun bir benzeri Far Cry 6 ile ilgili olarak yaşanmıştı.

Oyuncular olarak sabırsızlıkla beklediğimiz oyunlardan Resident Evil Village için çıkışı yaklaşıyor. Haziran ayındaki PlayStation 5 etkinliğinde duyurulan ve 7 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulması beklenen yeni Resident Evil, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Sahte Resident Evil Village E-Postaları Gönderiliyor

Bildiğiniz gibi Capcom, çıkışı öncesinde Resident Evil Village için yeni bir demo yayınlayacağını belirtmişti. Bu durum karşısında kötü niyetli kişiler de harekete geçmiş durumdalar. Öyle ki halihazırda “Early Access invitations” (Erken Erişim davetiyeleri) içerikli sahte e-postalar gönderilmeye başlanmış. Japon oyun devi tarafından belirtilene göre, eğer no-reply(at)capcom(dot)com olarak görüntülenen bir e-posta alırsanız, hiçbir şekilde cevap vermemeniz ve hiçbir dosyayı indirmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde içeriğindeki virüs sisteminize bulaşıyor ve bütün bilgileriniz de kimliği belirsiz kişilerin eline geçiyor. Böylesi bir durum ile karşı karşıya kalmamak için de bilmediğiniz yerden bir e-postayı açmamanız gerekiyor.

“Sizi bilgilendirmek isteriz ki bu mesajlar Capcom tarafından gönderilmiyor ve izinsiz bir üçüncü partinin kimlik avı girişimleri gibi görünüyor. Eğer böyle bir mesaj alırsanız, hiçbir dosyayı indirmeyin veya cevap vermeyin ve mesajı anında silin.”

Resident Evil Village Konusu

Capcom tarafından söylenene göre serinin en korkuncu olacağını öğrendiğimiz yeni oyun, Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyacak. Haziran ayındaki duyurusundan bu yana yayınlanan fragmanlar, görseller ve sızdırılan detaylar ile merak uyandırmayı fazlasıyla başaran oyun, bizi yine Ethan Winters olarak bu defa kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı bir köye götürecek. Eşi Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başlarken geri dönen Chris Redfield ile kendisini yine bir kabusun içinde bulan ana karakterimiz, çocuklarının kaçırılması ile önce karlarla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacak.