Sahte 'Samsung Güncellemeleri' Uygulamasına Dikkat!

Geçtiğimiz aylarda, kullanıcıları kandırmak ve reklamlar üzerinden para kazanmak için tasarlanan sahte uygulamaların, Google Play Store’da yer aldığına dair çok sayıda haber gördük. CSIS Security Group tarafından açıklanan son rapor, Samsung telefonları için güncellemeler vadeden sahte bir uygulamanın 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklendiğini ortaya koyuyor.

Updates for Samsung (Samsung için Güncellemeler) adlı uygulama, kullanıcılara Android yazılım güncellemeleri vadediyor. Ancak kullanıcılar uygulamayı telefonlarına yüklendikten sonra, güncellemelerin yüklenmesi için kendilerinden para talep eden reklamlarla karşılaşıyor.

Maalesef uygulama hala Google Play Store’da yayınlanıyor. Ancak güvenlik araştırmacısı Aleksejs Kuprins, uygulamanın kaldırılması için Google ile iletişime geçtiğini söyledi.

CSIS ayrıca, sahte uygulamada gösterilen reklamların yanı sıra, 34.99 dolar karşılığında Samsung yazılımlarını indirmek için yıllık abonelik teklifi sunulduğunu da belirtiyor. Fakat, ödeme Google Play aboneliği üzerinden gerçekleştirilmiyor. Bunun için kredi kartı numaranızı yazmanız ve siteye güvenmeniz gerekiyor. Bunların dışında sahte uygulama, herhangi bir SIM kilidini 19.99 dolara açtığını iddia ediyor.

Bunun gibi sahte ya da taklit uygulamalar, paranızı alıp sizi dolandırmasının yanında kişisel bilgilerinizi de ele geçirerek güvenliğinizi de tehlikeye atıyor. Google’ın hızlı davranarak Play Store’daki denetim ve polislik faaliyetlerini hızlandırması ve hatta bir adım daha ileriye taşıması gerekiyor.