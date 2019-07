Sahte Şarj Aleti Ölümcül Bir Yara Bıraktı

Önemli tıp dergilerinden biri olan Annals of Emergency Medicine, her akıllı telefon kullanıcısının çeşitli nedenlerle bir kere bile olsa kullandığı sahte şarj aletleri ile ilgili bir araştırma yaptı. Annals of Emergency Medicine tarafından yapılan bu araştırmaya göre, 400 sahte şarj aletinin %99’unun insanları çarpabileceği sonucuna varıldı.

19 yaşında genç bir kadının yaşadığı bu olay, araştırmanın önemini artırdı. İsmi verilmeyen kadın, yatağının hemen yanında yer alan prizi kullanarak telefonunu şarja taktı. Bir süre sonra boynunda bir kolye ile uykuya daldı. Uyku sırasında kolyesi sahte şarj aletine değen kadın, hiç beklemediği bir olay ile karşı karşıya kaldı.

Elektrik akımının kolyesinin üzerinden geçerek bütün boynunu kapladığını belirten kadın, yaşadıklarını şu şekilde açıkladı: “Uyuyordum ve büyük bir acı ile gözlerimi açtım. Boynumda çok şiddetli bir acı vardı.” Talihsiz kadının ikinci dereceden yanık tedavisi olduğu ve ameliyata girdiği ifade edildi.

Telefonsuz yapamayan gençlerin çok büyük bir risk içerisinde olduklarını söyleyen Michigan Üniversitesi’nde görevli Dr. Carissa Bunke, “Gençler, akıllı telefonları hayatlarının her anında yanlarında taşıyorlar ve onlar olmadan bir dakika bile geçiremiyorlar. Telefonları başucunuzda şarj ederek uyumak çok büyük bir tehlike arz ediyor. Cihazın voltajı düşük olsa dahi akım yüksek ise elektrik çarpabilir” dedi.