Sahte Sistem Temizleme Yazılımlarına Dikkat!

Rusya merkezli internet güvenlik şirketi Kaspersky’nin yaptığı son açıklamalara göre sahte sistem temizleme programlarının saldırısına uğrayan kullanıcı sayısı, geçen seneye göre iki kat arttı. Geçen senenin ilk yarısında 747 bin 322 olarak kayıtlara geçen kullanıcı sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 456 bin 219’u buldu.

Bilgisayarın yavaşlaması veya zayıf performans göstermesi durumunda, kullanıcılar bu durumun önüne geçmek için temizleyici bir yazılım bulma arayışına giriyor. Piyasada çok sayıda güvenilir sistem temizleme yazılımı olsa da kullanıcılar zaman zaman yanılıp zararlı programları da bilgisayarlarına indirebiliyor.

Bilgisayarlar için zararlı olan sahte temizleyiciler, kullanıcıları bilgisayarlarının hafızasında aşırı yüklenme gibi sorunlar olduğuna inandırarak kandırıyor. Bu tarz zararlı yazılımların geliştiricileri, sonrasında belirli bir ücret karşılığında bilgisayarı temizlemeyi öneriyorlar. Böylece kullanıcılardan ödeme alan dolandırıcılar sahte programı kullanıcıların bilgisayarlarına kuruyor ancak bu program hiçbir işe yaramıyor ya da daha kötüsü kullanıcının istenmeyen reklamlara maruz kalmasına neden olan ekstra yazılımlar yüklüyor.

Sahte sistem temizleme programlarıyla yapılan saldırılardan 2019 yılının ilk yarısında en çok etkilenen ülkelerin başında, nüfusunun yüzde 12’si bu programlardan etkilenen Japonya geliyor. Japonya’yı Almanya, Beyaz Rusya, İtalya ve Brezilya takip ediyor.

Kaspersky'nin açıkladığı bilgilere göre sahte sistem temizleyiciler ise Hoax.Win32.PCFixer.*, Hoax.Win32.PCRepair.*, Hoax.Win32.DeceptPCClean.*, Hoax.Win32.Optimizer.*, Hoax.MSIL.Optimizer.* olarak tespit edildi.

Kaspersky araştırmacıları, sahte programların kurbanı olmamaları için kullanıcılara yönelik olarak "PC hizmetlerinin yasal ve kolay anlaşılır olup olmadığının kontrol edilmesi, gerekiyorsa arama motorları aracılığıyla bilgi edinilmesi ve güvenilir olduğu bilinen programların kullanılması gerektiği" uyarılarında bulundu.