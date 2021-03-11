Sahte Sosyal Deney Videosu Çeken YouTuber Hapis Cezası Alabilir!

Sahte sosyal deney videosu çeken Fariz Bakhshaliyev isimli YouTuber hakkında istenen ceza belli oldu. Azerbaycan uyruklu Bakhshaliyev hapis cezası alabilir. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

YouTuber Sahte Sosyal Deney Videosu Nedeniyle Hapse Girebilir

Fariz Bakhshaliyev isimli YouTuber, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde M.B.K. isimli 9 yaşındaki çocuğun yanına giderek "açım" ifadesini kullanmıştı. Çocuk da bunun üzerine Bakhshaliyev'e 10 TL vermişti. Bakhshaliyev, bu videoyu sosyal deney olarak popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşmıştı. Video, yayımlandıktan kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi olmuştu.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, videonun kurgu olduğunu ortaya çıkarmıştı. Videonun kurgu çıkmasının hemen ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTuber hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Bakhshaliyev, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Habertürk'teki habere göre Fariz Bakhshaliyev için "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sokakta mendil ve su satarak ailesinin geçimini sağlayan çocuklara ilişkin birden fazla video çektiğini belirten Fariz, bu şekilde yaşayan çocuklar için sosyal medya platformlarında farkındalık yaratmak amacı ile hareket ettiğini ve herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını ifade etti.

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, M.B.K.'nin ailesinin esnaf oldukları ve belirli bir gelir düzeyine sahip oldukları bilgisi yer aldı. M.B.K.'nin ayrıca videoda gösterildiği gibi sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı ifade edildi. Paylaşılan bilgilere göre Fariz, çocuğun annesi Semra K.'ye oğlunu video çekiminde kullanmak istediğini söyledi. Semra K. ise oğlunun bu şekilde mağdur çocuk kimliği adı altında kullanılacağını bilmediğini belirtti.

Videoda yer alan 9 yaşındaki çocuğun annesi, oğlunun soyal platformlarda yayımlanan videolara düşkün olduğunu ve oyuncu olmak istediğini bildiğinden ötürü iyi niyetli bir biçimde izin verdiğini söyledi. Videoyu izleyen Semra K., oğlunun küçük düşürüldüğünü, söz konusu olaydan dolayı oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içinde aile olarak rencide olduklarını ifade etti.

Annenin daha sonra videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içerisinde aile olarak rencide olduklarını beyan ettiği iddianamede kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede Bakhshaliyev'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu alenen işlediği belirtildi. İddinanamede ayrıca YouTuber'ın toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle, toplumsal infial oluşturmak kastıyla hareket etmek suretiyle eylemi gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Şüpheli tarafından yapılan savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan ötürü itibar edilmediği belirtildi.

9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Azerbaycan uyruklu Fariz Bakhshaliyev isimli şüpheli, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.