Sahte Sosyal Medya Haberleri Bakın Nasıl Bir Etki Yaratıyor

Hepimizi en çok etkileyen konuların başında sosyal medya platformları olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse her anımızı paylaştığımız ve bizlerde önemli bir değişim yaratabilen sosyal medya platformları sahte haberler üretiyor ve bu hepimizin üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

3140 gönüllü ile birlikte İrlanda'da 2018 yılındaki referandumdan önce yapılan araştırmalar her şeyi ortaya döktü. Deneye katılan herkese ikisi sahte olmak üzere toplam 6 tane haber gönderildi. Bu kişilere İrlanda seçimleri için kullanılan afişlerin ABD tarafından finanse edildiği ve bunun ortaya çıkmasıyla afişlerin parçalandığı söylendi. Katılımcılar bu haberleri ilerleyen zamanlarda gerçekten anı olarak zihinlerine yerleştirdiler.

Sahte sosyal medya hesapları zihnimizde anılar oluşturuyor

Araştırmacılar tarafından yapılan bu deneyler elbette sadece kısa bir zamanda gerçekleşmedi. Yaklaşık olarak 5 yıllık süre içerisinde sahte haber gönderilen kişiler izlendi. Bu kişilerin ilerleyen yıllarda zihinlerinde sahte anılar yarattığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda çarpıcı olan bir diğer konu daha bulunuyor. Bu tür sahte anıların ilerleyen yıllarda zihnimizde geri döndürülemez şekilde yer edindiği görülüyor. Bunlara karşı savunmasız olduğumuzu ifade eden araştırmacılar, sahte haberlerin bu nedenle ciddi bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu sahte haberlerle etkili bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Peki sizce de sahte haberler tarafından tehdit altında mıyız? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.