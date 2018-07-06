Sahte Tatil Siteleriyle Dolandırıcılık Yapılmaya Başlandı

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte tatile gitmek isteyenleri hedeflerine alan dolandırıcılar, hazırladıkları sahte tatil siteleriyle vatandaşları mağdur etmeye başladı. Yetkililer sahte tatil siteleri konusunda uyarılarda bulundu.

Turizm gelirleri konusunda rekor kırmaya hazırlanan Türkiye, özellikle yerli tatilcileri gözüne kestiren dolandırıcıların hedefi haline geldi. Tatil bölgelerindeki beş yıldızlı otellerin internet sitelerini kopyalamaya başlayan dolandırıcılar, sahte sitelere yerleştirdikleri telefon numaralarıyla rezervasyon kabul etmeye ve tatil paketleri satmaya başladılar.

Konun oldukça ciddi olduğunu ve binlerce kişinin benzer şikayetlerle yetkili mercilere başvurduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, internet sitelerinde dolandırıcılığın önüne geçebilmek için yeni sistemleri uygulayacaklarını belirterek, “Biz her zaman vatandaşlarımıza yetkili olmayan yerlerden alışveriş yapılmamasını söylüyoruz. Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz. Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımıza böyle bir hizmet daha vereceğiz. Dolayısıyla yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçağı açısından çok önemli” dedi.