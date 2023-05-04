Sahte Yorumları Tespit Edebilen Yapay Zekâ, Mozilla Firefox'a Ekleniyor

Mozilla oldukça ilginç bir satın alma gerçekleştirdi ve tarayıcı uzantısı sahte ürün incelemelerinin âdeta kokusunu alabilen bir girişim olan Fakespot'u satın aldığını duyurdu.

Bu satın alma ile Mozilla, Fakespot'un teknolojisini Firefox'a entegre ederek kullanıcıların "sahte incelemeleri tespit etmelerine, böylece satın aldıkları şeyin yüksek kaliteli ve gerçek olduğunu bilmenin güveniyle alışveriş yapabilmelerine" yardımcı olmayı planlıyor.

Bu uzantı çevrimiçi incelemelerdeki yaygın kalıpları tespit etmek için "yapay zekâ (AI) ve makine öğrenimi (ML)" kombinasyonunu kullanıyor.

Fakespot Sahte Yorumları Nasıl Tespit Ediyor?

Mozilla'nın gönderisine göre dolandırıcılar "ürünün arama motorlarındaki sıralamasını" yapay olarak şişirmek için belirli bir şekilde yapay zekâya yorumlar yazdırıyor, Fakespots bu incelemeleri okuyor ve onlara güvenilir olduğu anlamına gelen A'dan güvenilmez olduğunu belirten F'ye kadar bir not veriyor.

Mozilla'nın Fakespot'u tarayıcısına nasıl entegre edeceği bilinmiyor ancak kullanabileceğiniz en iyi güvenli tarayıcılardan biri olarak sonuçlar konusunda iyimser olmak için pek çok neden var.

Ayrıca uzantının Firefox'a özel olması konusunda endişelenmeyin çünkü uzantının tüm büyük web tarayıcılarında ve mobil cihazlarda çalışacağı söyleniyor.