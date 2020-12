Saints Row 4 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

20 Ağustos'da PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkış yapacak olan Saints Row 4'ün sistem gereksinimleri açıklandı. Son olarak Saints Row: The Third ile kalbimizde daha büyük bir yer edinen, serinin son üyesi Saints Row 4'ün Nisan ayında duyurulması ile büyük bir heyecanla bekleyişe geçtik. Açık dünya yapısını eğlence ile birleştiren Saints Row 4, Saints Row: The Third ile aynı yapıda olacak.

İşte merakla beklediğimiz Saints Row 4'ün açıklanan sistem gereksinimleri:

Saints Row 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo / AMD Phenom II X4

Intel Core 2 Duo / AMD Phenom II X4 Grafik İşlemci: 1 GB VRAM GPU

1 GB VRAM GPU Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 10 GB

10 GB İşletim Sistemi: Windows Vista

Saints Row 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri