Saints Row IV: Re-Elected'da Dünyayı Kurtarma Sırası Switch Sahiplerinde

Geçtiğimiz günlerde Fransız perakendeci Cultura, listelemesine Saints Row IV: Re-Elected oyununun Switch versiyonunu da dahil etmişti. Daha önceden üçüncü oyunun Nintendo konsoluna çıkması sonrasında, bu gelişme sürpriz olmaktan ziyade heyecan yaratmıştı.

Dün ise Deep Silver ve Volition tarafından resmi duyuru yapıldı. Saints Row IV: Re-Elected, Switch konsoluna 27 Mart 2020 tarihinde gelecek.

Konuya göre Saints Row IV: Re-Elected oyununda The Boss, seçimleri kazanarak yeni Birleşik Devletler Başkanı oluyor ama çok geçmeden yeni bir tehdit baş gösteriyor. Dünya genelinde, şeytan Overlord Zinyak liderliğindeki yaratıklar ile şiddetli bir istila başlıyor. Hal böyle olunca, iş başa düşüyor. Eski ve yeni Saints üyeleri bir araya gelerek, dünyayı bu şiddetli istiladan kurtarmak için amansız bir mücadeleye girişiyorlar.

Switch versiyonu Dubstep Gun (Remix) Pack, The Presidential Pack ve The Commander-in-Chief Pack dahil yirmi beş indirilebilir içeriğin yanı sıra Enter the Dominatrix ve How the Saints Save Christmas adı altında yayınlanan iki hikaye odaklı genişletme paketiyle Nintendo konsolu sahipleriyle buluşacak.

Deep Silver ve Volition tarafından yayınlanan resmi duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.