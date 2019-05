Saints Row Serisi Beyaz Perdeye Taşınıyor

Oyun dünyasından beyaz perdeye geçişler devam ediyor. Bu zamana kadar birçok ünlü oyun beyaz perde uyarlaması ile karşımıza çıkmıştı. Aralarında çok iyileri olduğu kadar çok kötüleri de olmuştu ama her biri ayrı bir tat sunmuştu. Saints Row, oyun dünyasından beyaz perdeye geçiş yapacak serilerden bir yenisi olacak.

Saints Row beyaz perde uyarlaması aslında uzun zaman önce gündeme gelmişti. 2009 yılında, serinin hakları THQ şirketindeyken ünlü Rap şarkıcısı 50 Cent, Saints Row filmi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ne var ki, sonrasında herhangi bir yeni gelişme yaşanmamıştı.

Deadline sitesinde yer alan habere göre ise serinin beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini Straight Outta Compton ve Fate of the Furious filmlerinin yanı sıra ve bu yıl vizyona girecek olan Man in Black: International filminin de yönetmenliğini yapan F. Gary Gray yapacak. Filmin senaryosu ise Greg Russo tarafından yazılacak. Russo, IMDB sayfasına bakıldığında sil baştan çekilecek olan Resident Evil ve Mortal Kombat beyaz perde uyarlamalarının da senaristliğini yapıyor.

Şimdilik Saints Row filminin konusu ile ilgili herhangi bir detay verilmiş değil. Projenin başında Koch Media şirketine bağlı Koch Films, Fenix Studios ve Occupant Entertainment üçlüsü bulunuyor. Filmin çekimleri ise Fenix Studios ve Starlight Culture Entertainment Group ikilisi tarafından gerçekleştirilecek.

Volition tarafından yaratılmış olan Saints Row serisinin toplamda dört ana oyunu var. Grand Theft Auto serisine benzer oynanışının üzerine birçok yapıma göndermenin yapıldığı ve bolca espri gördüğümüz seri, hayali Stilwater ve Steelport şehirlerini kontrolüne geçirmek isteyen ve bu yolda da rakip çetelerle savaşan Third Street Saints çetesinin başından geçenleri anlatıyor. Serinin son oyunu Saints Row: Gat out of Hell, 2015 yılında satışa sunulmuştu.